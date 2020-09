La scuola sarà il tema principale della seduta statutaria del Consiglio regionale che si terrà giovedì 1 ottobre. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo presieduta da Michele Pais. Insieme alla scuola si discuterà dell’esame di un disegno di legge della Giunta su una variazione di bilancio.

L’Aula si riunirà anche mercoledì alle 16. Anche in questo caso varia l’ordine del giorno: assieme alla mozione per il riconoscimento del paesaggio culturale della Sardegna nel patrimonio dell’Unesco, sarà discusso un provvedimento di proroga delle graduatorie di operatori socio-sanitarie. Quest’ultimo testo approderà in Aula con la procedura d’urgenza prevista dal regolamento, senza cioè passare per le commissioni.

Nulla da fare, invece, per la mozione dell’opposizione sulle criticità del sistema sanitario in riferimento all’emergenza Covid e illustrata dai capigruppo di Pd, LeU, progressisti e M5s.