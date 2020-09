Questa mattina le Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali di Cgil, Cisl e Uil hanno inviato una nota ufficiale all’Aias di Cagliari in merito alla convocazione urgente di un tavolo sugli aggiornamenti in merito al procedimento di concordato fallimentare.

Ricordiamo che nei giorni scorsi, l’Aias ha presentato al Tribunale di Cagliari la proposta per il Concordato e nel giro di alcune settimane, lo stesso deciderà se accettare la proposta dell’azienda Aias oppure procedere al fallimento delle 4 società legate alla famiglia Randazzo.

Nel frattempo i lavoratori attendono ancora numerose mensilità non pagate e in decine si sono licenziati.

Inoltre le OO.SS. nella nota chiedono chiarimenti in merito all’obbligo dei dipendenti di effettuare i test molecolari, infatti le sigle sindacali denunciano: “Siamo venute a conoscenza di disposizioni aziendali che obbligano i dipendenti ad assentarsi dal lavoro in attesa dei risultati del test molecolare, attraverso giornate di ferie (in alcuni casi non ancora maturate) – scrivono Cgil, Cisl e Uil – si comunica che questa modalità è illegittima in quanto con la disposizione aziendale di cui trattasi si scarica sul lavoratore il “costo” della misura di sorveglianza”.

“Si comunica altresì che l’assenza di riscontro alla presente obbligherà le scriventi Segreterie Regionali a inviare tutte le successive comunicazioni anche ai Commissari Giudiziari e a considerare tale condotta come antisindacale in quanto A.I.A.S. non ha risposto alle due precedenti note inviate il 27 maggio e il 27 luglio”, concludono Roberta Gessa, Massimo Cinus e Fulvia Murru.