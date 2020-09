Saranno sei i comuni della provincia di Nuoro nei quali verranno potenziati i sistemi di videosorveglianza. I progetti sono stati approvati dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Nuoro Luca Rotondi. I comuni interessati sono Bitti, Cardedu, Flussio, Gadoni, Ilbono e San Teodoro.

A Bitti verranno installate 22 nuove telecamere posizionate in punti strategici all’interno del paese. A Cardedu, invece, saranno allestiti ponti radio più 9 telecamere per controllare il lungomare e le zone dove ci sono la scuola primaria e il campo sportivo. Flussio integra l’impianto già in uso con l’allestimento di ponti radio e l’installazione di 6 telecamere che monitoreranno i punti di ingresso al paese.

A Gadoni saranno allestiti ponti radio e installate 3 telecamere per il monitoraggio della Strada provinciale 8, degli istituti scolastici e degli altri punti di interesse e altre 2 telecamere che integrano il sistema attuale verranno installate a Bono. Infine a San Teodoro saranno allestiti dei ponti radio e installate 24 telecamere, per il completo monitoraggio delle aree parcheggio, del complesso scolastico, del cimitero, di rotatorie e incroci.

“I sistemi di videosorveglianza rappresentano, nell’ambito della sicurezza partecipata, utili strumenti per prevenire e contrastare l’illegalità, il degrado urbano e per monitorare gli assembramenti nell’attuale emergenza da Covid 19”, ha sottolineato il prefetto Rotondi.