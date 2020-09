“Apprendiamo che le frequenze della continuità territoriale da e per la Sardegna saranno ridotte ai minimi storici con soli tre voli per Milano Linate e quattro per Roma Fiumicino da Cagliari contro gli attuali sette sia per Linate che per Fiumicino”. Lo denuncia il segretario regionale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca, riferendosi alla proroga della continuità territoriale da e per la Sardegna che sarà operativa dal 24 ottobre al 31 gennaio 2021.

“Oltre ad essere molto preoccupati per l’evidente ripercussione di questa scelta sul diritto alla mobilità dei sardi e di chi deve venire in Sardegna riteniamo che questa prospettiva possa avere ricadute molto negative anche sulla già complicata situazione degli aeroporti sardi che, ad oggi, non hanno visto ancora nessun intervento a tutela della propria economia. Lo scalo di Cagliari – evidenzia il segretario della Uiltrasporti sarda – non ha ancora visto alcun sostegno economico per colmare il disavanzo prodotto durante i mesi di lockdown in cui è stato l’unico aeroporto di riferimento della Sardegna”.

Secondo la Uiltrasporti, la riduzione delle frequenze dei voli può avere delle ripercussioni nefaste sull’intera economia isolana il cui sviluppo richiede viceversa la promozione di nuovi collegamenti aerei. “Per questo motivo – afferma Zonca – riteniamo urgente l’immediato incremento delle frequenze da e per la Sardegna e chiediamo alla Regione l’apertura di un tavolo alla presenza delle società di gestione degli scali e delle organizzazioni sindacali in modo da evitare ricadute negative non solo occupazionali ma anche economiche per il territorio. È inconcepibile che in un momento di crisi come questo la Regione Sardegna continui a giocare in difesa e non vada finalmente in attacco mettendo in campo un’efficace politica di sviluppo e di promozione del territorio a tutela dell’economia regionale stanziando le risorse per un settore strategico come il trasporto aereo”.