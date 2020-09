Domani, mercoledì 30 settembre, presso la sede del Consiglio regionale in via Roma a Cagliari, dalle 15 alle 19, si terrà un sit-in dei lavoratori dell’Aras organizzato dalle segreterie regionali della Uila della Confederdia in occasione della seduta del Consiglio Regionale.

Le organizzazioni sindacali confermano la presenza dei presidi presso la sede del laboratorio analisi di Oristano e presso Villa Devoto e, in concomitanza con lo sciopero in atto, ritengono necessaria questa ulteriore protesta visti la mancanza di risposte da parte della Regione e l’aggravarsi della vertenza.