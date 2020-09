Cantieri bloccati da mesi che creano isolamento per lo sviluppo e la viabilità tra zone interne e centri più importanti dell’Isola. Per il deputato di Forza Italia Pietro Pittalis il blocco della viabilità dei trasporti e di alcune arterie frenano i processi produttivi e i normali spostamenti. Per questo l’esponente di Forza Italia ha depositato in Parlamento un’interrogazione al Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti.

“Premesso che la Regione Sardegna, da svariati lustri, è interessata dai lavori di realizzazione della infrastruttura viaria denominata “Nuova Orientale Sarda” – si legge nel documento – finalizzata al potenziamento dei collegamenti stradali lungo la dorsale orientale della stessa Regione, in luogo della viabilità tortuosa della Strada Statale n. 125 che, per quanto suggestivo il suo percorso, ha mantenuto ed in parte ancora mantiene, soprattutto le popolazioni residenti nelle zone dell’Ogliastra in uno stato di isolamento rispetto alla città di Cagliari, Capoluogo di Regione. Considerato che i Sindaci dell’Ogliastra hanno più volte mobilitato le comunità locali, al fine di denunciare con forza l’annoso blocco dei lavori relativi al quarto lotto, secondo stralcio della “Nuova Orientale Sarda” e per chiedere all’ANAS in qualità di gestore, l’immediata riapertura dei cantieri e portare a compimento l’importantissima arteria viaria”; con l’interrogazione si vuole conoscere: “lo stato dei lavori dell’intera arteria viaria “Nuova Orientale Sarda”; le criticità afferenti ai lavori nei Lotti non ancora ultimati e consegnati, con particolare riferimento al Lotto IV, II stralcio; quali azioni intenda porre in essere per superare la perdurante fase del blocco dei cantieri e giungere al necessario completamento dei lavori”, conclude Pittalis.