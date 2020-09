Sono due gli operai di una ditta esterna che lavora per la Portovesme srl che sono risultati positivi al Covid 19.

La notizia è stata confermata in serata dalle organizzazioni sindacali ed ora decine di operai si trovano in isolamento in attesa di effettuare i tamponi.

I due positivi lavorano per una ditta degli appalti che si occupa della manutenzione all’interno dello stabilimento della Portovesme srl.