Ottime notizie sul fronte screening sul personale scolastico di Oristano. Lo screening, effettuato dal personale del Dipartimento di Prevenzione della Assl, ha visto ben 1420 tra docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario sottoporsi volontariamente e gratuitamente al test. Tra questi solo una persona è risultata positiva all’esame sierologico.

Sottoposta a tampone naso-faringeo, come previsto da protocollo, la persona è però risultata negativa. “Si è trattato di una operazione di screening capillare e massiccia, che ha richiesto un forte impegno da parte del nostro personale, con l’obiettivo di permettere una riapertura delle scuole in sicurezza” ha spiegato la direttrice Assl Maria Valentina Marras.

Nel frattempo le attività di screening Covid-19 attraverso test sierologico per il personale docente e scolastico nei territorio della Assl di Cagliari (Area Vasta, Area Ovest, Quartu Sant’Elena) proseguono nel Padiglione G Cittadella della salute, via Romagna Cagliari (piano terra ingresso Centro Alzheimer) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. E’ lo stesso personale dei Distretti che contatta i dirigenti scolastici per calendarizzare gli accessi del corpo docenti e del personale scolastico alle giornate di screening.