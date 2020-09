Le condizioni meteo sono in fase di miglioramento, un netto miglioramento innescato da un blando promontorio anticiclonico proveniente da sud. Le temperature, dopo il freddo inusuale dello scorso fine settimana, stanno risalendo e si porteranno ovunque su valori più consoni agli ultimi giorni di settembre. Non avremo particolari eccessi, né di freddo né di caldo. Le condizioni climatiche, per intenderci, saranno gradevoli.

Si tratta tuttavia di una tregua, destinata a terminare durante il primo weekend di Ottobre. Difatti la circolazione atlantica si porterà sul Mediterraneo, sostenendo tese correnti di Libeccio a loro volta sospinte sui nostri mari da una profonda depressione oceanica. Nella giornata di venerdì inizieranno a transitare le prime sterili nubi, spesso medio alte, mentre sabato il quadro meteorologico prevederà un peggioramento.

Peggioramento che dovrebbe coinvolgere maggiormente i settori occidentali e settentrionali della Sardegna, laddove le precipitazioni potrebbero risultare localmente intense ovvero a carattere di rovescio o temporale. Nell’arco della mattinata l’instabilità potrebbe portare acquazzoni sparsi un po’ in tutta l’Isola, per poi lasciar strada a un temporaneo miglioramento – o comunque a una fase di variabilità – nel pomeriggio.

Domenica potrebbe transitare un secondo impulso instabile, ma al momento i principali modelli matematici sono ancora incerti sulla traiettoria e sull’effettivo coinvolgimento della nostra regione. Per questo motivo vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.

In collaborazione con Meteo Sardegna.