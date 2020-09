“La decurtazione del 20 per cento dei contributi della Misura 13 del Programma di sviluppo rurale, per il sostegno agli agricoltori delle zone svantaggiate, non è una riduzione o una sanzione ma l’applicazione di una norma comunitaria (il Regolamento Ue 1305 del 2013)”. Lo precisa l’assessora regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, rispondendo alle richieste delle associazioni di categoria e facendo sapere che saranno comunicati quanto prima i tempi e le modalità di integrazione degli importi.

“I beneficiari che hanno ricevuto la comunicazione che riporta tra i motivi ostativi all’accoglimento totale o parziale della domanda la decurtazione del 20% – sottolinea l’esponente della Giunta Solinas – non sono pertanto tenuti a dare riscontro alla stessa né a chiedere istanza di riesame. Ricordo che hanno diritto all’integrazione le superfici ammesse al sostegno delle domande alle quali, con decisione comunitaria del 12 agosto 2020, è stato riconosciuto lo svantaggio secondo quanto stabilito dal Regolamento Ue 1305 del 2013”.

