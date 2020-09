Programmata per la giornata di venerdì 2 ottobre 2020, alle ore 15, la disinfestazione contro la diffusione di scarafaggi nella scuola di via Basilicata n. 24 – Direzione didattica statale “Is Mirrionis”. In particolare, il Servizio incaricato interverrà nelle aree in corrispondenza degli scarichi interni e pozzetti d’ispezione fognaria cortilizi.

Prescrizioni per i residenti: gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno due ore dopo l’ultimazione della stessa;

divieto perentorio di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata, per tutto il periodo del trattamento.

Con preghiera di cortese diffusione