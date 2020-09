Se l’è vista brutta il gattino investito da un’auto e soccorso questa mattina dagli agenti della Sezione vigilanza Ambientale del Corpo di Cagliari.

Allertati dalla Polizia locale, gli agenti hanno trovato il povero micio ferito sotto una macchina in sosta in via Abruzzi a Cagliari, probabilmente unico rifugio ritenuto più sicuro dall’animale.

Sul posto è arrivata anche una veterinaria, che ha visitato il piccolo animale, per poi prenderlo in custodia per assisterlo e curarlo. La Polizia Locale ha attivato gli accertamenti per risalire all’investitore e verificare se esistano i presupposti per ipotizzare un mancato soccorso al gattino ferito.