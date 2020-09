Quarantena per una classe di studenti dell’Istituto comprensivo Dessì, a Villacidro.

Da quanto si apprende, la decisione da parte del sindaco Marta Cabriolu è del tutto precauzionale: una coppia di genitori sarebbe infatti risultata positiva al coronavirus.

Tuttavia il figlio non sembra invece essere tra i casi di Covid-19. Sono comunque scattate le procedure per contenere il virus, come appunto quello di mettere in quarantena l’intera classe in via precauzionale.

