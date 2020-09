Il sindaco Marta Cabriolu corre immediatamente ai ripari dopo i recenti casi di positività a Villacidro.

Il primo cittadino ha infatti pubblicato un’ordinanza valida fino al 15 Ottobre 2020 compreso, in cui si stabilisce la “sospensione precauzionalmente delle attività didattiche in presenza nelle classi delle scuole del territorio Comunale di ogni ordine e grado, in cui siano presenti casi sospetti di contagio, in attesa di accertamento, fino all’esito di laboratorio, secondo le procedure concordate con le Dirigenti Scolastiche, i cui alunni dovranno ritenersi precauzionalmente in quarantena fiduciaria, al fine di evitare potenziali situazioni di contagio e per permettere l’effettuazione dei tamponi”.

Chiusura di alcuni spazi pubblici e obbligo di mascherina

“È disposta – si legge nel testo dell’ordinanza – la chiusura immediata degli spazi pubblici in cui sono installati i giochi dei bambini, incluso il percorso vita installato nella strada panoramica ed fatto obbligo, per l’intera giornata, di usare mascherine quali protezione delle vie respiratorie (naso e bocca) anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici, laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come: fermate di mezzi pubblici, ingressi delle scuole, ingressi di ambulatori medici, spazi antistanti esercizi commerciali, o uffici pubblici o di interesse pubblico. L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento sociale e l’igiene accurata e costante delle mani) che restano invariate e prioritarie. Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l’uso continuativo della mascherina”

La nuova ordinanza introduce anche l’obbligo “a carico dei titolari e degli esercenti di attività commerciali di intensificare le operazioni di igienizzazione e sanificazione degli ambienti e delle superfici nonché il dovere di indossare costantemente i dispositivi di protezione individuale, il dovere della messa a disposizione per il pubblico e i clienti di prodotti igienizzanti, e il dovere del rispetto del contingentamento degli accessi ai propri locali in base allo spazio utilizzabile”.

Sospesi eventi, manifestazioni e spettacoli

“Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi, i convegni e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico. A tutti i cittadini, che sono venuti a contatto con soggetti positivi, si richiede l’obbligo di rispettare la quarantena fiduciaria, sia per monitorare un eventuale incubazione del virus, nonché per salvaguardare l’integrità della vita e della salute dei cittadini, sino alla comunicazione, da parte dell’ATS, dell’esito dei tamponi e/o della conclusione della quarantena fiduciaria”.

