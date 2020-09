Questa mattina, a seguito di una segnalazione alla centrale operativa della Polizia Locale, gli agenti della Sezione vigilanza Ambientale del Corpo sono intervenuti sotto il cavalcavia del ponte della Scaffa per recuperare un cane abbandonato e legato con una corda al guardrail.

Sul posto, anche una veterinaria. Forse per paura, il povero animale è diventato aggressivo e per questo motivo è stato richiesto l’aiuto degli esperti del Dog Hotel, che lo hanno preso in cura. La Polizia Locale ha attivato gli accertamenti per scoprire a chi appartenga il cane.