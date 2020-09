Prende il via in commissione Sanità l’esame di una proposta di legge sui disturbi dell’autismo, primo firmatario Stefano Schirru (Psd’Az). L’obiettivo è quello di “perseguire l’inclusione sociale, scolastica e lavorativa delle persone che ne sono affette”.

Schirru ha ricordato come la Sardegna sia “gravemente colpita da questo fenomeno”, e ha segnalato che “in questo campo alcuni medici sardi si sono distinti all’interno della comunità scientifica internazionale per i loro studi. Esistono diversi livelli di criticità della malattia, che comprende anche la sindrome di Asperger e il disturbo generalizzato dello sviluppo”.

Cuore della legge è “l’organizzazione di una rete di coordinamento degli interventi sanitari che si effettuano in Sardegna per uniformare le procedure e migliorare la qualità complessiva del servizio senza che prevalgano disparità tra pazienti abbienti e pazienti che lo sono meno”. Nelle prossime settimane la commissione prenderà in esame un’altra proposta di legge sullo stesso tema ma di cui è primo firmatario Diego Loi dei Progressisti. E’ prevedibile che il parlamentino lavori per far nascere un testo unificato.