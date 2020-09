Dopo i quattro positivi registrati nel paese e diversi in attesa di tampone, anche il Comune di Orotelli corre ai ripari per arginare un aumento di contagi.

Il sindaco Nannino Marteddu ha firmato oggi un’ordinanza con la quale a partire dall’1 ottobre si dispone l’uso della mascherina h24 anche all’aperto. “Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica da covid 19 che sta interessando in maniera preoccupante anche Orotelli – scrive nel provvedimento il primo cittadino – è fatto obbligo all’aperto e in tutte le aree pubbliche e in tutte le ore della giornata di indossare correttamente la mascherina ad eccezione dei minori sotto e 6 anni e delle persone che presentino forme di patologie incompatibile col suo uso”.