Un autista 32enne di Porto Torres è stato denunciato dai carabinieri per simulazione di reato.

Il 32enne si era schiantato con la sua auto, nella notte di domenica, contro un muro nella zona industriale di Porto Torres, ma avendo bevuto troppo al momento aveva deciso di scappare, abbandonando la macchina, per poi presentarsi il giorno dopo dai militari e denunciare il furto della sua vettura.

I carabinieri lo hanno messo alle strette perchè le sue dichiarazioni non risultavano credibili e l’uomo alla fine ha confessato di essersi inventato tutto.

In realtà, come ha ammesso lo stesso 32enne, dopo lo schianto ha abbandonato l’auto, scappando a piedi, per non pagare i danni e per non essere sottoposto al controllo etilometrico.