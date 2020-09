Intervento dei Vigili del fuoco di Cagliari a seguito di una richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, intorno alle 15:30, per un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale 4 all’altezza del km 5,900 che conduce a San Sperate, nel quale per cause ancora da accertare sono rimasti coinvolti in uno scontro un’autovettura Opel e un camion.

Nell’impatto purtroppo ha perso la vita la conducente della Opel, una donna, mentre l’autista del camion è rimasto ferito ed è stato soccorso e trasportato in ospedale dagli operatori sanitari inviati dal servizio di emergenza del 118.

Gli operatori dei Vvf all’arrivo sul posto hanno provveduto ad estrarre la conducente dell’autovettura e alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.