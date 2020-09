Aumentano ancora i contagi da coronavirus in Italia, ma in modo stabile: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.851 nuovi casi, circa 200 più di martedì, ma, secondo quanto comunicato dal ministero della Salute, c’è stato anche un incremento dei tamponi, ben 15mila in più. Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale a 314.861.

In leggero calo l’incremento delle vittime: 19 contro le 24 registrate martedì, per un totale di 35.894. Nessuna regione fa registrare zero nuovi casi e la Campania, ancora una volta, è quella con il maggior incremento, con 287 nuovi casi. Seguono il Lazio (+210), la Lombardia (+201), il Piemonte e la Sicilia (+170).