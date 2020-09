“Sono stato appena informato dalle autorità sanitarie che sono stati accertati altri tre casi di positività al Covid-19 di persone residenti nel nostro comune. Gli stessi si trovano già in isolamento domiciliare ed è stata appena avviata l’indagine per ricostruire la rete di contatti”, a comunicarlo è il sindaco di Guspini.

“Inoltre, a seguito di altri contatti accertati, altre persone non collegate ai casi suddetti sono state già precauzionalmente poste in quarantena – prosegue il primo cittadino – stante la serietà e l’evidente aggravarsi della situazione mi sento il dovere di fare appello alla responsabilità di tutti e di non sottovalutare l’attuale evoluzione dell’epidemia che come è noto sta colpendo anche tutti i comuni limitrofi”.

“Al fine di scongiurare per quanto possibile la necessità di adottare misure restrittive, chiedo a tutti di evitare assembramenti di qualunque tipo, feste, riunioni numerose anche familiari, e di rispettare le misure preventive di distanziamento e di igiene. Raccomando altresì il rigoroso uso delle mascherine in qualunque circostanza di contatto interpersonale – e conclude il sindaco – sarà mia cura, non appena disponibili aggiornamenti, di comunicarli alla cittadinanza”.