Florida, sparatoria in un centro spedizioni di Amazon: 1 morto

Una persona è rimasta uccisa ed un altra ha subito delle gravi ferite in seguitoad una sparatoria avvenuta in un centro di spedizioni di Amazon nella città americana di Jacksonville, in Florida.

A riportarlo sono i media locali, citando fonti di polizia. Le forze dell’ordine hanno riferito che la sparatoria è avvenuta alle 19:25 ora locale (le 00:25 in Italia) e che, al loro arrivo presso la struttura, gli agenti hanno rinvenuto due persone riverse a terra con delle ferite da arma da fuoco.

Una donna è stata dichiarata immediatamente morta, mentre un uomo è stato trasportato d’urgenza in una struttura ospedaliera vicina.

Dal luogo dell’incidente sono stati registrati e pubblicati sui social network diversi video, che rendono conto del lavoro delle forze dell’ordine, giunte in massa sul posto in seguito ad una segnalazione.