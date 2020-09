Il Consiglio generale ha eletto, dopo una votazione tenutasi nei locali della miniera di Serbariu a Carbonia, Salvatore Vincis, 58 anni, nuovo segretario della Cisl del Sulcis Iglesiente, con 40 voti su 41 votanti.

La nomina è arrivata dopo 18 mesi di commissariamento iniziati nel marzo del 2019 quando la segreteria nazionale ha deciso di affidare la guida temporanea della Cisl sulcitana a Piero Ragazzini, che con la collaborazione di Antonio Ceres ha ricostruito il mosaico organizzativo, senza fermare l’attività ordinaria delle federazioni e del sistema dei servizi. Una continuità operativa evidenziata dal segretario generale regionale Gavino Carta.

“La Cisl territoriale è stata presente in tutte le vertenze con proposte e azioni di lotta a livello locale, regionale e nazionale. Nessun tavolo contrattuale ci ha visti assenti e l’unità interna all’organizzazione ci rende più forti in un momento in cui non si deve ammainare la bandiera dell’industria, che ancora può dare molto al territorio nato con fortissima vocazione industriale , in armonia con l’ambiente e lungo le nuove frontiere tecnologiche che si sono aperte, mentre devono perseguire altri linee produttive nelle seconde e terze lavorazioni, nel turismo, nell’agricoltura, nella ricerca”.