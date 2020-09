Tragedia nella serata di oggi, mercoledì 30 settembre, verso le 19, sulla Sp 15 a Bonarcado, dove un automobilista di 48 anni originario di Selargius, ma residente a Cagliari, ha perso il controllo dell’auto che è sbandata ed è finita in un burrone.

L’uomo purtroppo è deceduto, mentre il figlio di 22 anni che viaggiava con lui è rimasto fortunatamente illeso.

L’auto percorreva la provinciale in direzione di Santu Lussurgiu quando, per cause non accertate, il conducente ha perso il controllo della vettura. Dopo una violenta sbandata l’auto è finita fuori strada, scivolando nella scarpata.

Immediata la richiesta di soccorso e l’arrivo sul posto dei carabinieri, del 118 e dei vigili del fuoco. Purtroppo per il 48enne non c’è stato nulla da fare. Il figlio, sotto choc, è stato trasportato in ospedale per essere visitato. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente.