“Gentili Concittadini, ho ricevuto la comunicazione ufficiale da parte dell’ATS della presenza di 1 nuovo caso di positività al coronavirus nella città di Carbonia, che si aggiunge ai 4 casi comunicati nella giornata di martedì 29 Settembre”, a comunicarlo è il sindaco di Carbonia Paola Massidda.

“La persona sta bene e si trova in isolamento. Il focolaio di contagio è sempre lo stesso e non ha nulla a che vedere con la scuola – spiega il primo cittadino della città del Sud Sardegna – i cittadini con cui la persona è entrata in contatto sono già stati individuati dall’ATS, che presto provvederà a sottoporli a tampone. La situazione è sotto controllo. Auguro ai miei concittadini una pronta guarigione”.