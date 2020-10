Via libera in Consiglio regionale alla proroga al 30 settembre 2021 delle graduatorie di medici, infermieri e operatori socio sanitari scadute ieri.

Il testo, entrato in Aula con la procedura d’urgenza prevista nell’articolo 102 del regolamento interno, è stato approvato all’unanimità.

Dal momento della pubblicazione nel bollettino ufficiale, le aziende sanitarie sarde potranno, senza ricorrere a concorso, reclutare medici di cui è stata registrata carenza in questo periodo di emergenza Covid. La proroga riguarda tutte le graduatorie del sistema Regone. Oggi in Aula, in occasione della statutaria, entrerà un altro provvedimento con la procedura d’urgenza che riguarda il potenziamento del servizio di traporto pubblico locale. Tema del giorno saranno comunque i problemi della scuola.