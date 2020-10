Nel pomeriggio di mercoledì 30 settembre è arrivata alla linea 113 una chiamata, nella quale un uomo richiedeva l’intervento della Polizia perchè gli avevano appena rubato la macchina parcheggiata davanti alla sua attività.

Un equipaggio della Squadra Volante si è messo subito sulle tracce della Fiat Panda appena trafugata, intercettandola in viale Monastir. Il conducente, vistosi braccato dalla Volante, ha accelerato repentinamente cercando di seminare i poliziotti, invano, dato che pochi metri dopo è stato bloccato in via Contivecchi. L’uomo alla guida è stato identificato, si tratta di un 41enne di nazionalità marocchina ben noto alle Forze di Polizia per i suoi precedenti, con a carico anche un Ordine del Questore di Avellino ad abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni.

L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e riaccompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza direttissima.