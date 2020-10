“L’ATS mi ha comunicato che altri tre cittadini sono risultati positivi al Covid-19. E’ attiva la rete, tracciata da ATS, di ulteriori cittadini chiamati per essere sottoposti a tampone in questi giorni”. Lo scrive sui social il sindaco di Gonnesa, Hansel Cristian Cabiddu.

“Dall’11 settembre ad oggi, giorno del primo caso, sono stati eseguiti 132 tamponi, di cui 38 risultati positivi compreso purtroppo un decesso ed escluso in cittadino di Gonnesa domiciliato in un altra città. Sono invece risultati negativi 84 tamponi e ancora 10 sono in attesa di riscontro. Non abbiamo purtroppo ancora notizie ufficiali di negativizzazione di nostri concittadini positivi, ma in queste ore sono in corso i tamponi di verifica” continua il primo cittadino. “Chiediamo ancora una volta alle persone contattate la massima prudenza e il rispetto totale delle linee guida ATS sino a esito certo al fine di tutelare la propria salute e quella degli altri cittadini.

Vi chiedo di rispettare quanto contenuto nell’ordinanza in vigore da lunedì e di contattare i medici di base per qualsiasi sintomo che possa essere collegato al Covid-19 senza recarvi in ambulatorio” conclude Cabiddu.