“L’ATS mi ha comunicato la presenza di altri 3 casi di Coronavirus nella nostra città. Non abbiamo ancora elementi sufficienti per verificare con contezza se le persone positive appartengano o meno al focolaio a cui risalgono i casi di cui vi ho informato precedentemente, ovvero martedì 29 Settembre e stamattina”, è guà la seconda cattiva notizia, inerente alla situazione pandemica del comune di Carbonia, che il sindaco è costretto a dare questa mattina.

“Le persone stanno bene e attualmente si trovano in isolamento. L’ATS sta già provvedendo a sottoporre a tampone tutti i cittadini con cui sono entrate in contatto. Ne approfitto per rinnovare i migliori auguri di pronta guarigione ai nostri concittadini”, conclude il primo cittadino.