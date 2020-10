Il Governo rinuncia solo in parte al ricorso contro una legge della Regione Sardegna già deliberato nel febbraio 2019. Si tratta di disposizioni che risalgono al 28 dicembre 2018 con riferimento alla legge di stabilità 2019 e al contributo dell’isola alla finanza pubblica. Secondo lo Stato vengono meno solo alcune delle ragioni del ricorso, non quelle però relative agli accantonamenti.

Infatti, è scritto nella delibera del Consiglio dei ministri, “la norma in esame genera minori entrate per il bilancio dello Stato prive di idonea copertura finanziaria per 285.309 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021”.