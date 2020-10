La Assl ha comunicato che sono risultati tutti negativi i tamponi a cui sono stati sottoposti 26 agenti della polizia locale di Nuoro.

«Sono felice e sollevato dell’esito dello screening a cui è stato sottoposto il personale in via precauzionale. Il nostro Comando di polizia locale è stato sempre in prima linea sin dall’inizio dell’emergenza Covid, svolgendo un lavoro encomiabile di controllo capillare su tutta la città. Per questo desidero rivolgere un sentito ringraziamento al comandante e tutto il personale».