Le condizioni meteo in Sardegna sono abbastanza buone, ma tenderanno a cambiare gradualmente in quanto si attende il transito di una perturbazione oceanica. Le nubi dovrebbero cominciare ad aumentare da questa notte, quando sulla Sardegna settentrionale si potrebbe già verificare qualche precipitazione debole.

La perturbazione transiterà nella giornata di venerdì, probabilmente in tarda serata. Gli effetti del nuovo peggioramento dovrebbero essere modesti. Potrebbe transitare una linea frontale foriera di temporali e rovesci di pioggia. Nel caso si tratterebbe di fenomeni di breve durata. Essa sarà preceduta dal forte vento di libeccio.

Anche nella giornata di sabato transiteranno corpi nuvolosi associati alla vastissima area di bassa pressione che interesserà l’Europa. In Sardegna potrebbero giungere corpi nuvolosi che potrebbero dare origine a brevi temporali o rovesci di pioggia, alternati ad ampie schiarite. Inoltre, è atteso soffiare intenso il vento. Le temperature dovrebbero rimanere fino a domenica pressoché stazionarie, con lievi oscillazioni.

Probabilmente un peggioramento più intenso si potrebbe manifestare domenica, col transito di una perturbazione che dovrebbe sconfinare più a sud della precedente.

Da quanto abbiamo osservato dalle ultimissime elaborazioni dei modelli matematici, si dovrebbe aprire un periodo ideale per avere frequenti precipitazioni. Ma per il momento non vengono indicate eccessive come quelli avvenute alla fine di settembre.

In collaborazione con Meteo Sardegna