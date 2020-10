Via libera unanime del Consiglio regionale, riunito nella seduta statutaria, all’ordine del giorno sulla riapertura delle scuole in tempo di Covid. L’odg recepisce la mozione presentata e illustrata oggi dalla consigliera dei Progressisti Laura Caddeo e impegna la Giunta a garantire a tutto il personale della scuola e alle famiglie il monitoraggio costante dello stato di salute.

Come? Attraverso la somministrazione di test costanti, la fornitura di dispositivi di protezione individuale e rilevatori di temperatura corporea. Gli altri punti: garanzia del diritto allo studio anche attraverso l’implementazione delle reti internet in tutto il territorio regionale, il monitoraggio dell’efficienza e adeguatezza dei trasporti, anche prevedendo un aumento delle corse per garantire un servizio in sicurezza per gli studenti pendolari.

Ancora: si chiede l’impegno a garantire assistenza per gli alunni con disabilità, a trasferire ai Comuni le risorse per il progetto “ore preziose” rivolto a genitori lavoratori con uno o più figli tra i 3 e i 36 mesi che usufruiscono di servizi socio educativi per la prima infanzia. Infine, a valutare il ripristino del medico scolastico e a valutare di mettere a disposizione strumenti diagnostici rapidi, in particolare test rapidi antigenici. Nel suo intervento l’assessore della Pubblica Istruzione, Andrea Biancareddu, ha fatto presente che “la didattica a distanza deve essere considerata solo come una soluzione di pura emergenza. Troppe ripercussioni negative sui bambini.

Le attività in presenza sono sempre state e dovranno essere sempre la modalità principale”. Illustrando la mozione poi tramutata in ordine del giorno Laura Caddeo ha chiarito che “è imprescindibile che la Regione si occupi di scuola in un momento così critico, le competenze che le sono proprie possono condizionare in senso positivo o negativo questo anno scolastico”.