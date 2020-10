Rincari bollette luce e gas: come evitare gli aumenti col prezzo bloccato

Con la ripresa dei consumi aumentano i prezzi dell’energia

Negli ultimi mesi le bollette di luce e gas hanno subito dei forti ribassi dovuti all’emergenza Covid-19 e allo stop delle attività produttive.

Ma ora che l’economia sembra riprendersi, così come i consumi, ecco che i prezzi di gas ed elettricità tornano a livelli vicini a quelli pre-Coronavirus.

A comunicarlo è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente, che parla di un rialzo del +15,6% per la bolletta elettrica e del +11,4% per quella del gas.

Tali rincari sono dovuti all’aumento del costo della componente materia energia per la luce e a quello della componente materia prima per il gas. Riguardo quest’ultimo bisogna inoltre tenere presente l’avvicinarsi della stagione invernale e la relativa crescita della domanda che determina un ulteriore incremento dei prezzi.

Risparmio in calo per le famiglie

Nel 2020 la famiglia tipo in tutela potrà comunque risparmiare circa 207 euro, suddivisi in 74€ per l’elettricità e 133€ per il gas.

Come evitare i rincari e risparmiare con le tariffe a prezzo bloccato

Nel mercato libero sono disponibili offerte più vantaggiose e con prezzo bloccato fino a 2 anni.



Scegliere una di queste promozioni ti permetterà di evitare di pagare bollette più salate da un trimestre all'altro.

