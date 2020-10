Sabato 3 ottobre alle ore 16 in piazza San Giacomo, grazie alla creatività e all’amore per la natura degli abitanti di Villanova, via Piccion si trasforma in una sorta di giardino, tante sono le piante che costeggiano i palazzi bassi e caratteristici di questo storico quartiere cagliaritano.

In questi cointesto Ivano Naiely farà ascoltare la musica delle piante attraverso un dispositivo che trasforma gli impulsi elettrici delle piante in musica. Carla Marcialis al termine della passeggiata con Ivano, terrà un laboratorio di scrittura creativa che completerà l’esperienza comunicativa con questi esseri viventi spesso inascoltati, soprattutto negli ultimi tempi.

L’evento è finalizzato alla sensibilizzazione verso il verde pubblico e per avere maggiori informazioni si può contattare gli organizzatori ai seguenti numeri: 3464414627 – 3398613468.