A seguito dell’emergenza sanitaria, le date degli Tygers of Pan Tang previste per ottobre 2020 vengono posticipate a Marzo 2021.

Il frontman Jack Meille ha affermato:

“Avevamo la sensazione che questo momento sarebbe arrivato, ma speravamo che le cose potessero migliorare e non essere costretti a cancellare i nostri show. Non è andata così e, come praticamente ogni altra band, dovremo riprogrammare la maggior parte dei nostri spettacoli. Ciò significa che, per come stanno le cose al momento, tutte le date di ottobre e novembre saranno riprogrammate.

Questa decisione non è stata presa alla leggera, né da noi né dai promoter, ma le continue restrizioni a tutela della salute di tutti, in particolare nei club, rendono impossibile la nostra esibizione. Chiunque abbia visto i Tygers sa quanto significhi per la band suonare dal vivo. Allo stesso modo, ci mancherà incontrare tutti voi e fare festa insieme.

Finché non ci vedremo di nuovo, seguite le disposizioni per la sicurezza di tutti e ricordate: siamo e saremo sempre una famiglia.”

I biglietti acquistati in precedenza rimangono validi per le nuove date; sarà comunque possibile chiedere il rimborso presso il circuito o rivenditore che ha emesso il biglietto.

Di seguito i dettagli dei nuovi concerti:

25 Marzo 2021 – Traffic Club – Roma

26 Marzo 2021 – Slaughter Club – Milano

27 Marzo 2021 – Alchemica – Bologna