“E’ aumentato il numero dei nostri concittadini positivi, che stiamo individuando, nel corso dei giorni, tramite il metodo del “tracciamento” dei soggetti collegati ai contagiati sintomatici, ad oggi il numero dei nostri concittadini positivi comunicatomi dall’unità di crisi, di cui segnalo l’arrivo a singhiozzo, di 8 nuovi casi”, afferma il Comune di Ozieri.

“I contagi coinvolgono un intero nucleo familiare, alcuni operatori dei servizi domiciliari di assistenza. Quest’ultimo è un dato che, ovviamente, non ci lascia tranquilli perché parliamo di operatori che si spostano di casa in casa per assistere chi ne ha bisogno. Tra i positivi due studenti dell’ISS Antonio Segni che per precauzione ha sospeso l’attività didattica in presenza sino a martedì 6. Le lezioni per gli studenti di quel plesso proseguiranno con la didattica a distanza. Tutte le altre scuole proseguiranno con il normale orario di lezioni in classe”, conclude la nota.