Hope Hicks, 31 anni, è una delle consigliere più fidate di Donald Trump.

La ragazza è risultata positiva al coronavirus, aveva viaggiato col tycoon sull’Air Force One che li aveva condotti in Ohio per il dibattito presidenziale di martedì scorso.

Molti dei membri della famiglia Trump non indossavano la mascherina e neanche la giovane Hicks. Così appena appresa la notizia, Trump e Melania si sono sottoposti anche loro al test risultando positivi.