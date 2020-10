La leghista Annalisa Mele, consigliera regionale, nonchè medico presso la Asl di Oristano, ha deciso di querelare il medico infettivologo Antonio Pintus reo, secondo Mele, di aver descritto con termini pesanti la manifestazione attuata dagli esponenti del centrodestra al porto di Olbia durante lo sbarco della nave Alan Kurdi.

Insieme ad altri personaggi politici del centrodestra, tra i quali Eugenio Zoffili (CLICCA QUI E QUI per guardare il video), Giorgio Todde assessore regionale dei Trasporti, ed Emanuele Ennas, la leghista Annalisa Mele avrebbe protestato contro l’arrivo della Ong tedesca della Sea Eye Alan Kurdi e contro lo sbarco dei 125 migranti che sarebbero poi stati redistribuiti nel resto dell’Unione Europea.

Una protesta che è finita al centro dell’opinione pubblica e di cui ha parlato in un post lo stesso infettivologo Pintus, definendo la Mele “carica d’odio e fiele verso degli esseri umani”. Da qui la querela presentata dalla Consigliera regionale della Lega Nord.

Questo il post di Pintus:

Da qui, la risposta della leghista Mele:

Ma la risposta di Pintus non si è fatta attendere: “Io credo che un medico, come è lei, non possa avere tra i suoi valori la cattiveria e la disumanità contro donne e bambini che cercano una vita migliore. Ovviamente una persona che fa parte della casta politica peggiore che mai si sia vista da tempo avrà modo di far tacere chiunque dissenta. Faccia pure, ha il potere tra le mani, cara collega Mele. Non sarà certo lei a farmi perdere il senso della professione, a farmi venire meno al Giuramento di Ippocrate, a stare sempre dalla parte dei più deboli, denunci chi vuole, ma rifletta e, se ci riesce, si vergogni!”