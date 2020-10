Il ministro della Salute Roberto Speranza sarà in Sardegna mercoledì 7 ottobre per partecipare al 77° Congresso nazionale Fimmg-Metis (Federazione italiana medici di famiglia) in programma al Centro Congressi che si terrà al Tanka Village di Villasimius dal 4 al 10 ottobre.

Il programma della visita non è ancora ufficiale ma pare che il ministro Speranza prenderà parte a Sestu alla presentazione dei candidati di Articolo Uno per le amministrative del 25 e 26 ottobre nell’Isola.