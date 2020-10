Negli ultimi giorni abbiamo registrato un significativo miglioramento delle condizioni meteo. Miglioramento che è coinciso col ritorno del sole e soprattutto con un rilevante rialzo delle temperature. Il freddo dello scorso fine settimana è stato spazzato via, in questo momento le temperature si aggirano su valori consoni ai primi giorni di ottobre.

A ovest della Sardegna, tuttavia, è in atto un profondo cambiamento i cui risvolti meteo climatici non si faranno attendere. L’Oceano Atlantico ha sfornato un’altra profonda depressione e un’ampia ansa depressionaria. Le maglie cicloniche si stanno propagando sul Mediterraneo e fin da sabato avremo una destabilizzazione atmosferica evidente. Arriveranno nubi consistenti e non mancherà occasione per acquazzoni sparsi, anche a carattere temporalesco. Vista la circolazione dei venti, occidentali, le aree a maggior rischio saranno quelle di ponente e settentrionali, ma localmente anche l’interno.

Domenica e lunedì, invece, potrebbero transitare due distinti impulsi perturbati. Il primo domenica sera appunto, con un peggioramento che porterebbe piogge localmente a carattere di rovescio, temporale e nubifragio. Gli aggiornamenti modellistici indicano un coinvolgimento di tutta la nostra isola, così come lunedì ma in questo caso le precipitazioni – seppur diffuse – dovrebbe risultare meno forti.

Il vento è atteso in rinforzo, con raffiche piuttosto intense sui settori orientali e lungo le coste occidentali. Le temperature dovrebbero registrare una lieve diminuzione, specie le massime.

In collaborazione con Meteo sardegna