Incidente stradale a Sant’Orsola, nella periferia di Sassari.

Poco prima delle 10 la Sala operativa del Comando dei vigili del fuoco ha ricevuto richiesta di intervento per un incidente stradale avvenuto all’ingresso di Sant’Orsola, poco distante dal passaggio a livello.

Forse per un problema meccanico, una Opel Meriva è finita fuori strada, danneggiando l’impianto di Gpl installato sulla macchina.

Sul posto è stata inviata una squadra operativa del Comando di Sassari che ha messo in sicurezza la zona interessata dall’evento e la vettura, bloccando la fuoriuscita del Gpl. La conducente è stata soccorsa e accompagnata in ospedale dal personale sanitario del 118 per accertamenti.

Presenti anche la Polizia Locale della sede li Punti e la Polizia Ferroviaria.

