“L’uomo del mercato”, opera d’esordio alla regia di Paola Cireddu, è stato selezionato fuori concorso nella Sezione Cortometraggi della 18/a edizione di “Alice nella Citta”. Diretta da Gianluca Giannelli e Fabia Bettini, è in programma dal 15 al 25 ottobre nell’ambito della Festa del Cinema di Roma.

Girato tra piazza Medaglia Miracolosa e altre vie del popolare quartiere di San Michele a Cagliari, nasce dalla sceneggiatura di Paola Cireddu, giornalista e regista, migliore opera nel 2017 a “Il Cantiere delle storie”, progetto formativo rivolto agli studenti universitari di diversi atenei italiani promosso dal Premio Solinas assieme agli atenei sardi.

Questa la motivazione di una prestigiosa giuria: “Un piccolo film in grado di descrivere un mondo attraverso un personaggio autentico ed emozionante. Ci ha colpito molto lo sguardo ossessivo e appassionato dell’autrice in grado di restituire immagini di grande impatto poetico”.

La regista racconta le vicende di un uomo ai margini che per campare recupera vecchie cassette dai negozi e dalla strada e se le carica in spalla per rivenderle a pochi centesimi. Una storia di povertà, emarginazione, ma anche riscatto sociale e solidarietà tratteggiata dalla regista con un tocco di poesia, passione e disincanto.

Interpretato da attori non professionisti è prodotto da Bibigula di Maurizio Abis insieme a Celcam, Premio Solinas e Università di Cagliari, Sassari e Roma Tor Vergata con il contributo della Regione Sardegna. “Sono felice, iniziano ad arrivare i primi risultati di un lavoro bello, lungo e faticoso. Alice nelle città è un grande festival e poter portare la mia storia lì è un onore, e non posso che dire “bravi tutti”, perché il film è il risultato del grande impegno di tutti coloro che vi hanno partecipato e che lo hanno sostenuto – ha detto all’ ANSA Paola Cireddu- la storia di Mario porta uno sguardo che attinge alla realtà e si inoltra dentro la periferia della mia città e dei suoi veri protagonisti. Questa è la strada che amo percorrere e che intendo proseguire”.