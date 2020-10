“Anche per quanto riguarda le vaccinazioni contro il papilloma virus alla Regione Sardegna spetta la maglia nera, dovuta a un tasso di copertura vaccinale tra i più bassi in tutta Italia. Una condizione che l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha reso ancor più drammatica, dal momento che la sospensione di quasi tutti i servizi sanitari, che purtroppo perdura ancora oggi, ha di fatto bloccato le attività di prevenzione. La necessità di superare il gap attuale è impellente e la Regione ha l’obbligo di lavorare per raggiungere questo obiettivo, sfruttando appieno il Piano Nazionale di Prevenzione che ha inserito la vaccinazione anti-HPV nel calendario vaccinale per tutti gli adolescenti, di sesso femminile e maschile, con chiamata attiva e gratuita a partire dal dodicesimo anno di età”.

Lo dichiara, in una nota, la capogruppo del M5S in Consiglio regionale, Desirè Manca. “I dati sardi non sono affatto rassicuranti. Basti pensare ai dati che riguardano i nati nel 2006, al 31 dicembre 2018 si registra una percentuale di ragazze vaccinate con almeno una dose pari al 48,12% e con ciclo completo pari al 24,68 %, a fronte di una media italiana rispettivamente di 61,68% e 40,34%. Se poi parliamo di ragazzi – prosegue l’esponente del M5s – il quadro è ancora più nero: risulta vaccinato con almeno una dose il 27,43% e con ciclo completo il 9,52%, rispetto alla media italiana rispettivamente di 44,05% e 20,82%. Come ben sappiamo, in alcune aree del territorio regionale, soprattutto nel Nord dell’isola e nel Centro, a causa di carenze strutturali e organizzative dei dipartimenti di prevenzione delle ASL le vaccinazioni non vengono ancora garantite”.

La capogruppo ha presentato una mozione sottoscritta dai colleghi Michele Ciusa, Alessandro Solinas e Roberto Li Gioi. Un atto che impegna la Giunta e l’assessore alla Sanità Nieddu ad adottare tutte le misure necessarie a superare i deficit organizzativi e la carenza di personale dedicato alle attività di vaccinazione e, in particolare, a promuovere e garantire un’estesa copertura vaccinale anti-HPV dei giovani sardi.