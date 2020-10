Nuova comunicazione ricevuta oggi dall’ATS per il Comune di Bono, per un aggiornamento delle positività da coronavirus: “Si aggiungono ai 34 già comunicati, 4 nuovi positivi per un totale di 38”.

A certificarlo è un comunicato del comune. “I dati in aumento – si legge – non vogliono creare il panico, ma invitare alla responsabilità di tutti, ribadiamo la necessità di utilizzare le mascherine anche all’aperto e di rispettare la distanza interpersonale”.