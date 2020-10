Vaccino gratuito per tutti e potenziamento della squadra dei vaccinatori attingendo tra i medici neo laureati. È l’appello lanciato dal presidente dell’Ordine dei medici di Sassari alla Regione per contrastare più efficacemente i contagi da covid 19.

“Vista la sintomatologia che a volte può essere sovrapponibile tra influenza e covid, vaccinarsi vuol dire che la diagnosi differenziale è facilitata se un individuo è vaccinato per l’influenza”, sostiene Nicola Addis. “Già da giugno chiesi al governatore Solinas e all’assessore della Sanità Nieddu, di adoperarsi perché venissero previsti, in anticipo rispetto agli anni precedenti e in quantità adeguata gli ordini del vaccino antinfluenzale. Lancio un appello alla Regione affinché siano incentivate le vaccinazioni, e siano rese gratuite per tutti”. Vaccino antinfluenzale come arma in più per riconoscere più facilmente il coronavirus, proprio mentre Sassari sta tornando su numeri allarmanti di contagi, e il covid 19 entra anche a Palazzo Ducale. Un assessore della Giunta Campus è risultato positivo al virus e il Consiglio comunale su richiesta dei capigruppo si è messo in pausa: rinviata la seduta dell’assemblea prevista per martedì prossimo e rinviate anche le riunioni delle commissioni, con gli assessori in isolamento fiduciario. Mercoledì tutti i membri della giunta faranno i tamponi rinofaringei nella struttura Ats di Rizzeddu e solo dopo l’esito si potrà riprogrammare l’attività di Palazzo Ducale.