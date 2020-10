Trump curato con il Remdesivir, prima del ricovero pubblica un video: “Sto bene”

Il presidente Usa, Donald Trump che è risultato positivo al coronavirus, è stato trasferito all’ospedale militare Walter Reed a titolo assolutamente “cautelare”. Lo ha tenuto a precisare la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany. Trump ha lasciato la Casa Bianca per essere trasferito al Walter Reed Medical Center a bordo dell’elicottero presidenziale Marine One.

Sarà sottoposto ad un trattamento sperimentale giudicato molto promettente (Regeneron) e resterà ricoverato per alcuni giorni. Il presidente è uscito a piedi dalla Casa Bianca alle 16:17 locali indossando la mascherina. Ha salutato i cronisti con un gesto della mano ma non si è fermato a parlare.

E’ lo stesso presidente a rassicurare via social sul suo stato di salute: “Grazie per l’incredibile sostegno. Sto andando al Walter Reed Hospital, penso che me la sto cavando molto bene, anche la first lady sta bene ma dobbiamo assicurare che tutto funzioni. Quindi grazie. Lo apprezzo. Non lo dimenticherò mai”, ha spiegato Trump in un video pubblicato su Twitter. E’ la sua prima apparizione da quando è risultato positivo al coronavirus.

Anche se secondo fonti dell’amministrazione citate dalla Cnn e dalla Nbc News, fonti però tutte anonime, il presidente ha cominciato ad avere difficoltà a respirare. “Ha febbre lieve, congestione nasale e tosse”, hanno riferito fonti al Washington Post e al New York Times.