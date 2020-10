Emanuele Loriga, 36enne di Sassari, è ricoverato in gravi condizioni a seguito di un accoltellamento subito nella notte in via Pietro Micca, nel quartiere del Monte Rosello.

Il colpevole sarebbe un 49enne, anche lui sassarese, Michele Loriga. I, tra i quali due non c’è alcun rapporto di parentela,hanno avuto una violenta discussione per strada, poi sfociata in lite, al termine della quale il più grande dei due ha estratto la lama e ha colpito il rivale, perforandogli un polmone.

Alcuni residenti hanno lanciato l’allarme, al quale hanno risposto i sanitari del 118 e il radiomobile dei carabinieri. Il ferito è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale civile di Sassari, dove è ricoverato. La sua prognosi è riservata, il suo quadro clinico è grave. L’accoltellatore è stato arrestato poco dopo. Per lui l’accusa è di tentato omicidio. Quando è stato rintracciato dai militari portava ancora in volto i segni dei colpi subiti durante la rissa.