Una maglia gialla per completare i kit della stagione 2020-2021. Arriva la nuova casacca “Third”, che si unisce alla “Home” rossoblù e alla “Away” bianca presentate nelle scorse settimane e già utilizzate in gare ufficiali: verrà indossata per la prima volta domani dalla squadra in occasione del match contro l’Atalanta.

Completamente giallo (colore che torna dopo vent’anni esatti), realizzata da Adidas, è caratterizzato da una grafica ispirata al trend delle stampe con effetto tintura tipiche della moda streetwear, presenta colletto e bordi a coste, l’orlo sagomato e lo stemma applicato a caldo.