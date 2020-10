A causa di un improvviso malfunzionamento all’impianto di illuminazione, la galleria di Prato Sardo sarà chiusa al traffico a far data dalle ore 9 di lunedì 5 ottobre per il tempo necessario all’impresa incaricata di provvedere alla riparazione del guasto e ripristinare le condizioni di sicurezza. Fino alla fine dei lavori il traffico in ingresso a Nuoro a alla zona industriale verrà comunque garantito facendo confluire i veicoli nella strada di accesso principale all’altezza dell’entrata alla galleria stessa, limitando così al massimo i disagi alla circolazione.

«Purtroppo – spiega il sindaco Andrea Soddu – un guasto all’impianto ha costretto l’amministrazione ad adottare questo provvedimento con estrema urgenza. I lavori dureranno lo stretto necessario per la messa in sicurezza della galleria e l’impresa ha garantito che farà di tutto per concluderli già nella stessa giornata di lunedì. Capisco il disagio – continua -, ma l’incolumità delle persone viene prima di ogni altra cosa».